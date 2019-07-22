В ПА НАТО заявили о готовности сотрудничать с новым составом Рады

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Глава делегации Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО Маделен Мун заявила о готовности к сотрудничеству с новым составом Верховной рады Украины.
В ПА НАТО заявили о готовности сотрудничать с новым составом Рады
  • Reuters

«Парламентская ассамблея НАТО будет помогать Украине в европейской интеграции, мы готовы сотрудничать с новым парламентом», — цитирует её Интерфакс-Украина.

Вместе с этим глава делегации Европейского парламента Дэвид Макаллистер выразил надежду, что новый состав украинского парламента будет работать над построением национального консенсуса и реформированием.

«Европарламент заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Верховной радой», — указал он.

Ранее ЦИК Украины сообщала, что партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» по итогам обработки 62,48% бюллетеней сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду с 42,52% голосов.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН заявил, что предварительные результаты выборов в Раду свидетельствуют о пике популярности Зеленского и чрезвычайно высоком уровне доверия к нему избирателей.

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