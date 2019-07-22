В ПА НАТО заявили о готовности сотрудничать с новым составом Рады
- Reuters
«Парламентская ассамблея НАТО будет помогать Украине в европейской интеграции, мы готовы сотрудничать с новым парламентом», — цитирует её Интерфакс-Украина.
Вместе с этим глава делегации Европейского парламента Дэвид Макаллистер выразил надежду, что новый состав украинского парламента будет работать над построением национального консенсуса и реформированием.
«Европарламент заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Верховной радой», — указал он.
Ранее ЦИК Украины сообщала, что партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» по итогам обработки 62,48% бюллетеней сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду с 42,52% голосов.
Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН заявил, что предварительные результаты выборов в Раду свидетельствуют о пике популярности Зеленского и чрезвычайно высоком уровне доверия к нему избирателей.