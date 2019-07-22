Партия Зеленского набирает более 42% после обработки 50% бюллетеней

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Партия президента Украины Владимира Зеленского набирает 42,44% после обработки 50% электронных бюллетеней, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Партия Зеленского набирает более 42% после обработки 50% бюллетеней
  • Reuters

По предварительным данным, в украинский парламент также проходят ещё четыре партии.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» набирает 12,87% голосов, «Европейская солидарность» — 8,65%, «Батькивщина» — 8,02% и «Голос» — 6,39%.

Остальные партии не преодолевают 5%-ный проходной барьер.

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