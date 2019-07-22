Партия Зеленского набирает более 42% после обработки 50% бюллетеней

Партия президента Украины Владимира Зеленского набирает 42,44% после обработки 50% электронных бюллетеней, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

По предварительным данным, в украинский парламент также проходят ещё четыре партии.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» набирает 12,87% голосов, «Европейская солидарность» — 8,65%, «Батькивщина» — 8,02% и «Голос» — 6,39%.

Остальные партии не преодолевают 5%-ный проходной барьер.

Ранее ЦИК Украины признала выборы в Верховную раду состоявшимися.

На зарубежных избирательных участках после обработки 100% протоколов побеждает партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» с 29,55% голосов.