СМИ назвали имена кандидатов на пост премьера Украины

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Представители компании «Нафтогаз» Андрей Коболев и Юрий Витренко, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассматриваются в качестве кандидатов на пост премьер-министра страны.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на информированные источники.

«Кандидатов на должность премьера называют сразу нескольких — это Владислав Рашкован (представитель Украины в МВФ. — RT), Андрей Коболев, Александр Гончарук, Юрий Витренко и Александр Данилюк», — цитирует текст РИА Новости.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что новым премьер-министром страны должен стать профессиональный экономист, который ранее не возглавлял кабмин, Верховную раду или фракцию в парламенте.

Также некоторые СМИ передавали, что новым спикером Верховной рады может стать лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

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