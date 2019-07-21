СМИ назвали имена кандидатов на пост премьера Украины
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на информированные источники.
«Кандидатов на должность премьера называют сразу нескольких — это Владислав Рашкован (представитель Украины в МВФ. — RT), Андрей Коболев, Александр Гончарук, Юрий Витренко и Александр Данилюк», — цитирует текст РИА Новости.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что новым премьер-министром страны должен стать профессиональный экономист, который ранее не возглавлял кабмин, Верховную раду или фракцию в парламенте.
Также некоторые СМИ передавали, что новым спикером Верховной рады может стать лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.