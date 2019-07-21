«Голос» не ведёт переговоров о создании коалиции до объявления итогов выборов

Партия «Голос» украинского музыканта Святослава Вакарчука не будет вести переговоров по вопросу создания коалиции в Верховной раде нового созыва до объявления окончательных результатов выборов в парламент.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление партии.

«Партия «Голос», которая, по предварительным результатам национального экзитпола, набрала 6,3% на досрочных парламентских выборах, не рассматривает вхождение в коалицию и не ведёт переговоров ни с одной политической силой до объявления окончательных результатов выборов», — говорится в тексте.

Ранее глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что её политсила готова создать коалицию с партией украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» и «Голосом» Святослава Вакарчука.