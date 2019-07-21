Тимошенко рассказала о готовности создать коалицию со «Слугой народа»

Глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что политсила готова создать коалицию с партией украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» и «Голосом» Святослава Вакарчука.

«Из всех патриотических, проукраинских, проевропейских сил в парламенте мы готовы быть в единой коалиции только со «Слугой народа» и с партией «Голос», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Тимошенко заявила, что в «Батькивщине» не претендуют на должности в Раде нового созыва.

По данным экзитполов, политическая сила Тимошенко в ходе голосования на досрочных выборах в украинский парламент заняла четвёртое место, набрав 7,6%.