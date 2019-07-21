В партии Зеленского не намерены сотрудничать с Порошенко и Медведчуком

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в будущем не представляют сотрудничества ни с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко, ни с «Оппозиционной платформой — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Я своё мнение скажу: я слабо себе представляю такое объединение», — цитирует ТАСС слова лидера политсилы Дмитрия Разумкова о возможном сотрудничестве с «Европейской солидарностью». Также, по его словам, большая часть представителей «Слуги народа» слабо себе представляет и объединение с «Оппозиционной платформой — За жизнь». Ранее Разумков заявил, что его партия готова поддержать отмену депутатской неприкосновенности. После обработки 0,04% протоколов партия «Слуга народа» лидирует с 48,52% голосов избирателей.