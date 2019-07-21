В партии Зеленского не намерены сотрудничать с Порошенко и Медведчуком

Короткая ссылка
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в будущем не представляют сотрудничества ни с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко, ни с «Оппозиционной платформой — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Я своё мнение скажу: я слабо себе представляю такое объединение», — цитирует ТАСС слова лидера политсилы Дмитрия Разумкова о возможном сотрудничестве с «Европейской солидарностью».

Также, по его словам, большая часть представителей «Слуги народа» слабо себе представляет и объединение с «Оппозиционной платформой — За жизнь».

Ранее Разумков заявил, что его партия готова поддержать отмену депутатской неприкосновенности. 

После обработки 0,04% протоколов партия «Слуга народа» лидирует с 48,52% голосов избирателей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить