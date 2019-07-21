В Финляндии проголосовали трое проживающих в России украинцев

Трое граждан Украины, которые проживают в России, проголосовали на избирательном участке при украинском посольстве в Финляндии.

Об этом информирует УНН со ссылкой на зампреда территориальной комиссии Дениса Перцева.

По его словам, в списки избирателей на его участке включены 20,4 тыс. человек, в том числе 18 тыс. избирателей, проживающих в России.

«В настоящее время проголосовали всего 206 человек, из которых трое граждан Украины приехали из России», — заявил он.

Ранее 12 сотрудников украинской антарктической станции «Академик Вернадский» проголосовали на парламентских выборах.

Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН заявил, что выборы на Украине проходят с массой нарушений, что подвергает сомнению легитимность будущего состава Верховной рады.