В Финляндии проголосовали трое проживающих в России украинцев

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Трое граждан Украины, которые проживают в России, проголосовали на избирательном участке при украинском посольстве в Финляндии.
В Финляндии проголосовали трое проживающих в России украинцев
  • ©Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом информирует УНН со ссылкой на зампреда территориальной комиссии Дениса Перцева. 

По его словам, в списки избирателей на его участке включены 20,4 тыс. человек, в том числе 18 тыс. избирателей, проживающих в России.

«В настоящее время проголосовали всего 206 человек, из которых трое граждан Украины приехали из России», — заявил он.

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