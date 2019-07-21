Украинские полярники проголосовали на парламентских выборах

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Представители украинской антарктической станции «Академик Вернадский» проголосовали на внеочередных выборах в Верховную раду, использовав в качестве урны для голосования прозрачную коробку для еды.
Украинские полярники проголосовали на парламентских выборах
  • ©mon.gov.ua

Об этом информирует Министерство образования и науки Украины. 

Отмечается, что избирательный участок на станции был организован в помещении бара.

«На спецучастке на станции «Академик Вернадский» завершилось голосование на внеочередных выборах в Верховную раду Украины», — заявили в ведомстве.

В голосовании приняли участие 12 членов 24-й Украинской антарктической экспедиции.

Ранее в МВД Украины проинформировали, что явка на внеочередные выборы в Раду, по последним данным, составляет около 40%.

Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН заявил, что выборы на Украине проходят с массой нарушений, что подвергает сомнению легитимность будущего состава Верховной рады. 

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