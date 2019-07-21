В МВД Украины представили обновлённые данные по явке на выборы

Короткая ссылка
Советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко заявил, что явка на внеочередные выборы в Верховную раду Украины, по последним данным, составляет около 40%.
В МВД Украины представили обновлённые данные по явке на выборы
  • Reuters

Об этом он сообщил в ходе брифинга. 

По его словам, избиратели во всех украинских областях голосуют «более-менее равномерно».

«В районе 40% на это время пришло людей на избирательные участки и отдали свой голос за ту или иную партию и кандидата», — приводит его слова РИА Новости.

Как говорится в сообщении МВД Украины в Facebook, также правоохранители получили 1614 заявлений и сообщений о нарушениях в ходе выборов.

Ранее в Центризбиркоме Украины сообщили, что явка на парламентские выборы по состоянию на 16:00, согласно данным из четырёх областей, составила 34,71%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить