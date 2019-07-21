В МВД Украины представили обновлённые данные по явке на выборы

Советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко заявил, что явка на внеочередные выборы в Верховную раду Украины, по последним данным, составляет около 40%.

Об этом он сообщил в ходе брифинга.

По его словам, избиратели во всех украинских областях голосуют «более-менее равномерно».

«В районе 40% на это время пришло людей на избирательные участки и отдали свой голос за ту или иную партию и кандидата», — приводит его слова РИА Новости.

Как говорится в сообщении МВД Украины в Facebook, также правоохранители получили 1614 заявлений и сообщений о нарушениях в ходе выборов.

Ранее в Центризбиркоме Украины сообщили, что явка на парламентские выборы по состоянию на 16:00, согласно данным из четырёх областей, составила 34,71%.