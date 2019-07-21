Политолог оценил слова Зеленского о будущем премьере Украины

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Анастасия Румянцева
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что новым премьер-министром страны должен стать профессиональный экономист, который ранее не возглавлял кабмин, Верховную раду или фракцию в парламенте.
Политолог оценил слова Зеленского о будущем премьере Украины
  • Reuters

По словам Светова, такие пожелания вполне обоснованны.

«Наблюдая за опытом тех людей, которые были предыдущими премьер-министрами, он, конечно, хочет получить фигуру, которая не связана с элитой времён Порошенко. Это раз. Во-вторых, чтобы это был профессионал. И в-третьих, вероятно, ему хочется, чтобы этот человек занимался только экономическими вопросами, никак не вмешиваясь в политическую жизнь страны», — пояснил политолог.

Он предположил, что это будет человек из команды Зеленского, из его ближайшего окружения.

«Сегодня это заявление преследует ещё и такую цель: показать, чтобы люди, подобные Юлии Тимошенко, не возлагали надежды, что они могут торговаться в будущем парламенте за пост премьер-министра. Весь этот набор — это благие пожелания, но, чтобы они стали реальностью, здесь многое зависит от того, как пройдут выборы в Раду, тогда посмотрим реальную фигуру. Но моё впечатление, что это будет очередной выбор из «Квартала 95», — заключил аналитик.

Ранее Зеленский рассказал, что будущим премьером Украины должен стать профессиональный экономист без политического прошлого.

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