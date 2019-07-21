Зеленский рассказал, какой законопроект рассмотрит новая Рада
- Reuters
«Один из первых, потому что в первый день будет не один законопроект... наконец-то мы с вами должны снять неприкосновенность», — заявил Зеленский.
Также он считает, что новые депутаты должны быть честными и эффективными.
«Честным и таким, который работает», — сказал он.
Ранее Зеленский проголосовал на выборах в Раду.
Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что победа сторонников Зеленского на выборах в Раду — «это объективная реальность».