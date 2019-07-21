В Киеве произошло возгорание на территории ТЭЦ

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что в Киеве на территории ТЭЦ произошёл пожар.

Об этом сообщает ГСЧС на своей странице в Facebook.

Уточняется, что возгорание было зафиксировано поздно вечером 20 июля.

«На место происшествия были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. В 22:08 пожар был локализован, а уже в 22:26 — ликвидирован», — указывается в заявлении.

Причиной пожара стало «короткое замыкание электропроводов».

11 июля в Мытищах произошёл пожар около ТЭЦ-27. По данным МЧС, в результате происшествия погиб один человек, ещё 13 пострадали.

СК возбудил дело по факту пожара.

Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал произошедшее.