Патрушев рассказал о причине пожара около ТЭЦ в Мытищах
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«Несвоевременный ремонт и отсутствие модернизации технического оборудования часто являются причиной возникновения различных аварий и чрезвычайных ситуаций. Недавняя авария с прорывом газопровода в подмосковных Мытищах на ТЭЦ «Северная» тому яркий пример», — цитирует его РИА Новости.
Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на совещании в Санкт-Петербурге.
11 июля в Мытищах произошёл пожар около ТЭЦ-27. По данным МЧС, в результате происшествия погиб один человек, ещё 13 пострадали.
СК возбудил дело по факту пожара.
Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал произошедшее.