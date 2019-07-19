Патрушев рассказал о причине пожара около ТЭЦ в Мытищах

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, что стало причиной пожара около ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах.

«Несвоевременный ремонт и отсутствие модернизации технического оборудования часто являются причиной возникновения различных аварий и чрезвычайных ситуаций. Недавняя авария с прорывом газопровода в подмосковных Мытищах на ТЭЦ «Северная» тому яркий пример», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на совещании в Санкт-Петербурге.

11 июля в Мытищах произошёл пожар около ТЭЦ-27. По данным МЧС, в результате происшествия погиб один человек, ещё 13 пострадали.

СК возбудил дело по факту пожара.

Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал произошедшее.