СМИ сообщили о росте цен на бензин в Грузии

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Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, передаёт Sputnik со ссылкой на местный Первый канал.
СМИ сообщили о росте цен на бензин в Грузии
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Отмечается, что стоимость топлива марки Regular (АИ-92) в сетях Gulf и Rompetrol возросла до 2,54 лари ($0,88) за литр.

Цены на бензин аналогичного качества в сети SOCAR достигли 2,53 лари ($0,87), в сети АЗС Wissol — 2,59 лари ($0,89).

По мнению экспертов, данная тенденция объясняется обесцениванием грузинской нацвалюты и ростом мировых цен на топливо.

К настоящему времени власти страны не прокомментировали ситуацию.

9 июля сообщалось, что обменный курс грузинского лари достиг минимального значения за всю историю существования — 2,9 лари за $1.

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