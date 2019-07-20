СМИ сообщили о росте цен на бензин в Грузии

Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, передаёт Sputnik со ссылкой на местный Первый канал.

Отмечается, что стоимость топлива марки Regular (АИ-92) в сетях Gulf и Rompetrol возросла до 2,54 лари ($0,88) за литр.

Цены на бензин аналогичного качества в сети SOCAR достигли 2,53 лари ($0,87), в сети АЗС Wissol — 2,59 лари ($0,89).

По мнению экспертов, данная тенденция объясняется обесцениванием грузинской нацвалюты и ростом мировых цен на топливо.

К настоящему времени власти страны не прокомментировали ситуацию.

9 июля сообщалось, что обменный курс грузинского лари достиг минимального значения за всю историю существования — 2,9 лари за $1.