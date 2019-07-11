В Грузии оценили потери в случае введения Россией санкций
- Reuters
«Если бы Россия ввела эмбарго, что, к счастью, не произошло, ущерб составил бы 4 млрд лари. В первую очередь, это $750 млн от туристов, которые мы планировали получить до конца года», — цитирует РИА Новости Турнаву.
Также она назвала возможный ущерб от прекращения денежных переводов.
«Около $600 млн — это денежные переводы, которые поступили в прошлом году, и такая же сумма ожидалась в текущем году», — заявила министр.
Кроме этого, по её словам, страна понесла бы потери от отсутствия экспорта вина, продуктов сельского хозяйства и минеральной воды.
«Экспорт вина, продуктов сельского хозяйства и минеральной воды... в течение года достигает более $300 млн», — добавила Турнава.
Ранее российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций против Тбилиси, заявил, что не считает подобную меру необходимой из уважения к народу Грузии.