В Грузии оценили потери в случае введения Россией санкций

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава рассказала, что если Москва ввела бы полное эмбарго в отношении Тбилиси, то Грузия могла бы потерять 4 млрд лари (около $1,5 млрд).

«Если бы Россия ввела эмбарго, что, к счастью, не произошло, ущерб составил бы 4 млрд лари. В первую очередь, это $750 млн от туристов, которые мы планировали получить до конца года», — цитирует РИА Новости Турнаву.

Также она назвала возможный ущерб от прекращения денежных переводов.

«Около $600 млн — это денежные переводы, которые поступили в прошлом году, и такая же сумма ожидалась в текущем году», — заявила министр.

Кроме этого, по её словам, страна понесла бы потери от отсутствия экспорта вина, продуктов сельского хозяйства и минеральной воды.

«Экспорт вина, продуктов сельского хозяйства и минеральной воды... в течение года достигает более $300 млн», — добавила Турнава.

Ранее российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций против Тбилиси, заявил, что не считает подобную меру необходимой из уважения к народу Грузии.