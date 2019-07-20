СМИ сообщили об отмене на Украине концерта комика Ивана Усовича
- @vanya.usovich / Instagram
Об этом сообщается в группе «Жить в Киеве» в социальной сети Facebook.
«Концерт Ивана Усовича отменён. Артиста не пустили на Украину. Все билеты на основной и дополнительный концерты были распроданы», — говорится в тексте.
Как уточняет «СТРАНА.ua», зрители, купившие билеты на концерт, получили смс-сообщения от организаторов с предупреждением об отмене мероприятия.
По данным издания, два года назад Усович вместе с некоторыми российскими стендап-комиками выступал в Крыму.
Ранее представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что сотрудники ведомства не пустили в страну более трёх тысяч граждан России с начала 2019 года.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.