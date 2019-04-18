Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам. Об этом он заявил в беседе с «РБК-Украина». По его мнению, к этому вопросу нужно подходить избирательно.
Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину
  • Reuters

«Некоторые российские артисты превратились из артистов (взять тех же Пореченкова и Охлобыстина) в политиков. Мало того, поехали в Донбасс, стреляли по нашим пацанам. Это катастрофа», — сказал он.

При этом он отметил, что таким российским артистам, как музыкант Андрей Макаревич и актриса Лия Ахеджакова, не стоит запрещать приезжать в страну.

«Если мы с вами берём Макаревича, мы знакомы очень близко и много раз встречались и говорили про Украину... И каждому такому человеку, как Макаревич, стыдно за то, что делает Кремль. Понимаете? Как мы можем запрещать таким парням въезд? Или Лия Ахеджакова? Талантливейшая актриса», — пояснил Зеленский.

В январе пресс-секретарь украинской погранслужбы Олег Слободян заявил, что Государственная пограничная служба Украины не пустила в страну более 6 тыс. россиян в 2018 году.

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