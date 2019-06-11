Гитариста группы «Бахыт-Компот» не пустили на Украину

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Российского музыканта, гитариста группы «Бахыт-Компот», приехавшего накануне в Киев из Минска, не пустили на Украину.
Гитариста группы «Бахыт-Компот» не пустили на Украину
  • © Державна прикордонна служба України

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы страны.

Отмечается, что в ходе проверки прибывших в Киев из Минска пассажиров в пункте пропуска «Жуляны» было установлено, что гражданин России 1973 года рождения в 2016 году «совершил въезд на ВОТУ (временно оккупированную территорию Украины, город Донецк) и выезд оттуда без получения соответствующего разрешения».

Мужчине запретили на три года въезд на Украину.

Ранее представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что пограничники не пустили в страну около 3,3 тыс. граждан России с начала 2019 года.

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