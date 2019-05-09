Двух граждан Молдавии не пустили на Украину из-за георгиевских лент
- © Державна прикордонна служба України
«Вчера пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили двух граждан Молдавии — женщину и мужчину, которые ехали на автомобилях через пункты пропуска «Паланка» и «Кучурган-авто», прихватив с собой запрещённую символику — георгиевские ленты», — говорится в сообщении.
В украинском ведомстве подчеркнули, что данная символика носит «пропагандистский и провокационный характер».
Отмечается, что указанным лицам запретили въезд на Украину на три года.
Ранее в Одесской области украинские пограничники также не пропустили в страну гражданина Молдавии, в багаже которого была георгиевская лента.
Закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент на Украине вступил в силу 15 июня 2017 года.