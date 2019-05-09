Двух граждан Молдавии не пустили на Украину из-за георгиевских лент

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Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде на территорию страны двум гражданам Молдавии из-за того, что у них обнаружили георгиевские ленты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Двух граждан Молдавии не пустили на Украину из-за георгиевских лент
  • © Державна прикордонна служба України

«Вчера пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили двух граждан Молдавии — женщину и мужчину, которые ехали на автомобилях через пункты пропуска «Паланка» и «Кучурган-авто», прихватив с собой запрещённую символику — георгиевские ленты», — говорится в сообщении.

В украинском ведомстве подчеркнули, что данная символика носит «пропагандистский и провокационный характер».

Отмечается, что указанным лицам запретили въезд на Украину на три года.

Ранее в Одесской области украинские пограничники также не пропустили в страну гражданина Молдавии, в багаже которого была георгиевская лента.

Закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент на Украине вступил в силу 15 июня 2017 года.

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