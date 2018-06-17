Украинские пограничники задержали в Донбассе мужчину с георгиевской лентой

Короткая ссылка
В Донбассе в пункте пропуска «Новотроицкое» украинские пограничники задержали гражданина Украины, в автомобиле которого к зеркалу заднего вида была прикреплена георгиевская лента. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Украинские пограничники задержали в Донбассе мужчину с георгиевской лентой
  • РИА Новости

Отмечается, что после этого автомобиль был проверен совместной группой объединённых сил, в том числе сотрудниками СБУ.

«В результате под передним сиденьем обнаружили ещё и печатную продукцию так называемой ДНР, в частности газету «Донецкая республика», — говорится в сообщении. 

Мужчина 1972 года рождения заявил пограничникам, что просто не обращал внимания на то, что в его автомобиле есть «запрещённые предметы».

Он был задержан и передан сотрудникам полиции для установления обстоятельств.

Ранее на Украину не пропустили двух россиян с георгиевскими лентами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить