Украинские пограничники задержали в Донбассе мужчину с георгиевской лентой

В Донбассе в пункте пропуска «Новотроицкое» украинские пограничники задержали гражданина Украины, в автомобиле которого к зеркалу заднего вида была прикреплена георгиевская лента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что после этого автомобиль был проверен совместной группой объединённых сил, в том числе сотрудниками СБУ.

«В результате под передним сиденьем обнаружили ещё и печатную продукцию так называемой ДНР, в частности газету «Донецкая республика», — говорится в сообщении.

Мужчина 1972 года рождения заявил пограничникам, что просто не обращал внимания на то, что в его автомобиле есть «запрещённые предметы».

Он был задержан и передан сотрудникам полиции для установления обстоятельств.

Ранее на Украину не пропустили двух россиян с георгиевскими лентами.