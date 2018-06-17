Украинские пограничники задержали в Донбассе мужчину с георгиевской лентой
- РИА Новости
Отмечается, что после этого автомобиль был проверен совместной группой объединённых сил, в том числе сотрудниками СБУ.
«В результате под передним сиденьем обнаружили ещё и печатную продукцию так называемой ДНР, в частности газету «Донецкая республика», — говорится в сообщении.
Мужчина 1972 года рождения заявил пограничникам, что просто не обращал внимания на то, что в его автомобиле есть «запрещённые предметы».
Он был задержан и передан сотрудникам полиции для установления обстоятельств.
Ранее на Украину не пропустили двух россиян с георгиевскими лентами.