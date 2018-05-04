Пограничники не пропустили на Украину двух россиян с георгиевскими лентами

На Украине пограничники не пропустили в страну двух граждан России, которые отказались снимать со своего багажа георгиевские ленты. Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Вечером 3 мая в киевский аэропорт «Борисполь» из Минска прилетели двое россиян — мужчина и женщина. У них были необходимые документы для пересечения границы и обратные билеты. Граждане приехали с частной целью.

В пресс-службе заявили, что на багаже туристов были прикреплены запрещённые на Украине георгиевские ленты.

«На просьбу пограничников снять эту символику граждане России отреагировали негативно. В связи с этим пограничники отказали данным лицам в пересечении границы, и обратным рейсом они вернулись в Минск», — заявил Слободян.

Ранее стало известно, что в Днепре полицейские составили протокол на пенсионерку с георгиевской лентой на сумке.