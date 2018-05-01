В Днепре полицейские составили протокол на пенсионерку с георгиевской лентой на сумке
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«Во время мероприятия была обнаружена гражданка 1939 г.р., которая публично использовала (носила на сумке) георгиевскую ленту. По данному факту составлен протокол», — заявили в полиции.
Отмечается, что в регионе на время массовых мероприятий по случаю празднования 1 мая действуют усиленные меры безопасности.
В марте на украинской границе задержали гражданина Белоруссии с георгиевской лентой.