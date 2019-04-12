Гражданину Молдавии отказали во въезде на Украину из-за георгиевской ленточки
- РИА Новости
Об этом передаёт пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
«Вчера запрещённую символику — георгиевскую (гвардейскую) ленту, пограничники Измаильского отряда обнаружили в пункте пропуска «Виноградовка» в Одесской области», — уточняется в тексте.
Отмечается, что на территорию Украины ленту пытался провезти гражданин Молдавии.
Ему отказали в пропуске через границу и на три года запретили въезд в страну.
В ведомстве напомнили, что с 2017 года Кодекс Украины об административных правонарушениях статьи 173-3 устанавливает «ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты».
В ноябре 2018 года Госпогранслужба Украины не пустила в страну гражданина России, на чемодане которого была повязана георгиевская лента.