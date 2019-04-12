Гражданину Молдавии отказали во въезде на Украину из-за георгиевской ленточки

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Украинские пограничники отказали гражданину Молдавии во въезде в страну из-за георгиевской ленточки, обнаруженной в его багаже.
Гражданину Молдавии отказали во въезде на Украину из-за георгиевской ленточки
  • РИА Новости

Об этом передаёт пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера запрещённую символику — георгиевскую (гвардейскую) ленту, пограничники Измаильского отряда обнаружили в пункте пропуска «Виноградовка» в Одесской области», — уточняется в тексте.

Отмечается, что на территорию Украины ленту пытался провезти гражданин Молдавии.

Ему отказали в пропуске через границу и на три года запретили въезд в страну.

В ведомстве напомнили, что с 2017 года Кодекс Украины об административных правонарушениях статьи 173-3 устанавливает ​​«ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты».

В ноябре 2018 года Госпогранслужба Украины не пустила в страну гражданина России, на чемодане которого была повязана георгиевская лента. 

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