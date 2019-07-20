На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице

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Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что во время её концерта в Виннице на неё было совершено нападение, в связи с чем она решила обратиться в полицию.
На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице
  • @prykhodko_official / Instagram

«На меня было совершено нападение, выключали свет пять раз, и мне пришлось петь с людьми без музыки, мы запускали генераторы, на данный момент еду в полицию писать заявление», — написала она в Facebook.

Также Приходько разместила на своей странице видео. На ролике видно, как неизвестный мужчина с голым торсом пробрался на сцену и повалил певицу на пол.

Охрана Приходько оттянула напавшего от певицы.

По словам певицы, она «получила телесные травмы» и провела «ночь в отделении полиции». 

Ранее сообщалось, что Приходько решила баллотироваться в Верховную раду

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT оценил это решение певицы.

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