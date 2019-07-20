На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице
- @prykhodko_official / Instagram
«На меня было совершено нападение, выключали свет пять раз, и мне пришлось петь с людьми без музыки, мы запускали генераторы, на данный момент еду в полицию писать заявление», — написала она в Facebook.
Также Приходько разместила на своей странице видео. На ролике видно, как неизвестный мужчина с голым торсом пробрался на сцену и повалил певицу на пол.
Охрана Приходько оттянула напавшего от певицы.
По словам певицы, она «получила телесные травмы» и провела «ночь в отделении полиции».
Ранее сообщалось, что Приходько решила баллотироваться в Верховную раду.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT оценил это решение певицы.