Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду

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Анна Лушникова
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT прокомментировал решение певицы Анастасии Приходько баллотироваться в депутаты на внеочередных парламентских выборах на Украине.
Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду
  • © Andrey Chepakin/Russian Look
  • globallookpress.com

«Приходько представляла Россию на Евровидении. На сегодняшний же день она побывала в Донбассе, настраивала всех против меня, Кобзона. Мне всё равно, в какой стране она баллотируется. Главное, что не в нашей. С её стороны было высказано огромное количество агрессивных слов в адрес России, наших соотечественников. Такие люди очень опасны в политике, потому что они недипломатичны, агрессивны, неадекватно воспринимают различные ситуации», — сказал Пригожин.

По его словам, с появлением Анастасии Приходько в Верховной раде там появится «ещё один националист».

«На Украине живут мудрые люди. Надеюсь, они сделают правильный выбор», — считает продюсер.

Приходько баллотируется на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля в избирательном округе в Виннице.

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