Глава ДНР оценил возможность соблюдения Киевом нового перемирия

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о скептическом отношении к соблюдению Киевом нового перемирия. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
Глава ДНР оценил возможность соблюдения Киевом нового перемирия
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«На последней встрече контактной группы договорились об очередном перемирии. Я скептически к этому отношусь: их было очень много и, увы, заканчивалось всё однообразно», — заявил Пушилин.

По его словам, эти «перемирия длились час, день — максимум неделю длилась относительная тишина».

Ранее в самопровозглашённых ЛНР и ДНР сообщили об издании указов о прекращении огня с полуночи 21 июля.

Новое бессрочное перемирие было согласовано участниками контактной группы по Донбассу.

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