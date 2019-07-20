Глава ДНР оценил возможность соблюдения Киевом нового перемирия
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«На последней встрече контактной группы договорились об очередном перемирии. Я скептически к этому отношусь: их было очень много и, увы, заканчивалось всё однообразно», — заявил Пушилин.
По его словам, эти «перемирия длились час, день — максимум неделю длилась относительная тишина».
Ранее в самопровозглашённых ЛНР и ДНР сообщили об издании указов о прекращении огня с полуночи 21 июля.
Новое бессрочное перемирие было согласовано участниками контактной группы по Донбассу.