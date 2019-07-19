В СЖР призвали к решению «казуса Вышинского»

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир в беседе с РИА Новости прокомментировал продление ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Всем нам надо консолидировать усилия, чтобы в первую очередь попытаться облегчить его участь, не затягивать ситуацию, попытаться сделать так, чтобы казус, назовём это так, Кирилла Вышинского закончился до 19 сентября», — сказал Шафир.

Кроме того, он назвал состоявшийся над руководителем РИА Новости Украина 19 июля суд «судилищем», отметив, что многие разделяли мнение, что абсурдные обвинения в адрес журналиста в день очередного заседания будут сняты.

Ранее Подольский суд Киева продлил арест Вышинскому до 19 сентября. Представители защиты журналиста впоследствии заявили о намерении обжаловать решение судебной инстанции.