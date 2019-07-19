Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
- РИА Новости
«Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придётся договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга», — сказал он в интервью изданию «Левый берег».
Шефир также добавил, что в урегулировании конфликта с Донбассом необходимо идти на любые компромиссы, кроме вопроса территориальной целостности.
Ранее председатель украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский настроен на завершение конфликта в Донбассе и делает для этого конкретные шаги.
По словам Разумкова, позиция украинского президента относительно ситуации в Донбассе «даёт уверенность в урегулировании конфликта».
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева. По его словам, в этом вопросе многое зависит от результатов парламентских выборов.