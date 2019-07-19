В СНБО Украины высказались о международном аудите «Укроборонпрома»
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Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
«Для нас международный аудит — это возможность проявить и исправить недостатки в отечественном оборонном концерне, создать чёткую и прозрачную схему взаимоотношений предприятий «Укроборонпрома», — сказал Кривонос.
Он также выразил мнение, что аудит позволит восстановить доверие иностранных стратегических партнёров.
Ранее Кривонос рассказал, сколько будет стоить аудит госконцерна «Укроборонпром».
Подробнее о ситуации с украинским госконцерном — в материале RT.