В СНБО Украины высказались о международном аудите «Укроборонпрома»

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Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что международный аудит госконцерна «Укроборонпром» позволит исправить недостатки в компании.
В СНБО Украины высказались о международном аудите «Укроборонпрома»
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Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

«Для нас международный аудит — это возможность проявить и исправить недостатки в отечественном оборонном концерне, создать чёткую и прозрачную схему взаимоотношений предприятий «Укроборонпрома», — сказал Кривонос.

Он также выразил мнение, что аудит позволит восстановить доверие иностранных стратегических партнёров.

Ранее Кривонос рассказал, сколько будет стоить аудит госконцерна «Укроборонпром».

Подробнее о ситуации с украинским госконцерном — в материале RT.

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