В СНБО Украины назвали стоимость аудита «Укроборонпрома»

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Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос рассказал, сколько будет стоить аудит госконцерна «Укроборонпром».

Как он указал украинскому Пятому каналу, аудит обойдётся бюджету страны примерно в $5 млн.

Вместе с этим он отметил, что аудит для госконцерна очень важен, так как это покажет иностранным инвесторам, что Украина готова к сотрудничеству.

Ранее Кривонос анонсировал появление нового государственного органа, который должен заменить госконцерн «Укроборонпром».

17 марта Порошенко подписал указ, согласно которому правительство должно в течение месяца организовать аудит «Укроборонпрома»

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