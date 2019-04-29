В СНБО Украины назвали стоимость аудита «Укроборонпрома»
Как он указал украинскому Пятому каналу, аудит обойдётся бюджету страны примерно в $5 млн.
Вместе с этим он отметил, что аудит для госконцерна очень важен, так как это покажет иностранным инвесторам, что Украина готова к сотрудничеству.
Ранее Кривонос анонсировал появление нового государственного органа, который должен заменить госконцерн «Укроборонпром».
17 марта Порошенко подписал указ, согласно которому правительство должно в течение месяца организовать аудит «Укроборонпрома».