Тимошенко назвала закон, который новая Рада должна принять первым

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Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что, по её мнению, первый закон, который новой Верховной раде следует принять, должен касаться газа.
Тимошенко назвала закон, который новая Рада должна принять первым
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Как пишет «Апостроф», Тимошенко в интервью телеканалу СТБ сказала, что возвращение населению газа украинской добычи поможет снизить тарифы. Это, в свою очередь, позволит увеличить доходы украинцев и поднять экономику.

«Снижение тарифов нужно для экономического развития страны», — подчеркнула она.

Тимошенко добавила, что среди первых законопроектов новой коалиции также должны быть введение обязательного медицинского страхования, внесение изменений в госбюджет, которые позволят поднять размер минимальных пенсий до уровня прожиточного минимума, а также запрет на продажу сельскохозяйственной земли.

Согласно опросу, проведённому социологической службой Центра Разумкова, пять партий преодолевают 5%-ный проходной барьер на внеочередных выборах в Верховную раду.

В украинский парламент попадают «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.

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