Тимошенко назвала закон, который новая Рада должна принять первым
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Как пишет «Апостроф», Тимошенко в интервью телеканалу СТБ сказала, что возвращение населению газа украинской добычи поможет снизить тарифы. Это, в свою очередь, позволит увеличить доходы украинцев и поднять экономику.
«Снижение тарифов нужно для экономического развития страны», — подчеркнула она.
Тимошенко добавила, что среди первых законопроектов новой коалиции также должны быть введение обязательного медицинского страхования, внесение изменений в госбюджет, которые позволят поднять размер минимальных пенсий до уровня прожиточного минимума, а также запрет на продажу сельскохозяйственной земли.
Согласно опросу, проведённому социологической службой Центра Разумкова, пять партий преодолевают 5%-ный проходной барьер на внеочередных выборах в Верховную раду.
В украинский парламент попадают «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».
Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.