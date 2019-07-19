Зеленский настаивает на освобождении моряков не в порядке обмена
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«Мы не говорим об обмене в отношении наших моряков, которых нам должны вернуть», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.
Ранее он заявил, что возвращение военнослужащих могло бы стать первым шагом к восстановлению диалога между Киевом и Москвой.
В офисе Зеленского сообщили, что эта тема была ключевой в ходе телефонных переговоров украинского лидера с российским президентом Владимиром Путиным.
Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как нарушили границу России.