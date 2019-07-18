Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады

Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.

«Ваше представление от 17 июля было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вчера я вежливо попросил вас исправить эту ошибку, а также предоставил аргументированное, развёрнутое и исчерпывающее юридическое обоснование», — написал он в Facebook.

При этом Парубий заверил, что в случае поступления правильно оформленного документа он готов согласовать дату проведения внеочередной сессии Рады и безотлагательно подписать распоряжение о её подготовке.

Ранее Зеленский обратился к Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента 18 июля. Президент Украины планировал, что на нём депутаты рассмотрят пакет президентских законопроектов.

В свою очередь, Парубий попросил украинского лидера привести своё письмо в Раду в соответствие с законом. В частности, он указал на несоответствие обращения главы государства регламенту из-за формулировки «внеочередное заседание», а не «внеочередная сессия».

Впоследствии Зеленский обвинил спикера Верховной рады в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.