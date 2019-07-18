Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.

Соответствующий пост украинский лидер опубликовал в Facebook.

Как отметил глава Украины, полномочия Верховной рады нынешнего созыва прекращаются лишь в день первого заседания нового созыва, а отказ организовать заседание, по мнению Зеленского, является «преступной бездеятельностью» со стороны Парубия.

«Вы вместо этого устраиваете себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной рады Украины нового созыва... Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной рады Украины вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, а проявляете преступную бездеятельность», — написал президент.

Как указал украинский лидер, подобного рода действия спикера Верховной рады приводят к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета.

Ранее Зеленский обратился к Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента 18 июля. Глава Украины планировал, что на нём депутаты рассмотрят пакет президентских законопроектов.

В ответ спикер Рады заявил о несоответствии обращения главы государства регламенту из-за формулировки «внеочередное заседание», а не «внеочередная сессия», поэтому отказал Зеленскому в его просьбе.

12 июля Верховная рада Украины (ВРУ) VIII созыва объявила о завершении своей пленарной работы. При этом парламентарии продолжили свою работу в комитетах, комиссиях и фракциях.