Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады

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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
  • ©president.gov.ua

Соответствующий пост украинский лидер опубликовал в Facebook.

Как отметил глава Украины, полномочия Верховной рады нынешнего созыва прекращаются лишь в день первого заседания нового созыва, а отказ организовать заседание, по мнению Зеленского, является «преступной бездеятельностью» со стороны Парубия.

«Вы вместо этого устраиваете себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной рады Украины нового созыва... Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной рады Украины вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, а проявляете преступную бездеятельность», — написал президент.

Как указал украинский лидер, подобного рода действия спикера Верховной рады приводят к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета.

Ранее Зеленский обратился к Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента 18 июля. Глава Украины планировал, что на нём депутаты рассмотрят пакет президентских законопроектов.

В ответ спикер Рады заявил о несоответствии обращения главы государства регламенту из-за формулировки «внеочередное заседание», а не «внеочередная сессия», поэтому отказал Зеленскому в его просьбе.

12 июля Верховная рада Украины (ВРУ) VIII созыва объявила о завершении своей пленарной работы. При этом парламентарии продолжили свою работу в комитетах, комиссиях и фракциях. 

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