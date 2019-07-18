Путин и Макрон заявили о готовности к работе в нормандском формате
- Reuters
Как указывается, главы государств рассмотрели «перспективы разрешения внутриукраинского конфликта».
«Выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках нормандского формата», — говорится в заявлении.
В Кремле также отметили, что Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
17 июля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.