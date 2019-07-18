Путин и Макрон заявили о готовности к работе в нормандском формате

Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора выразили готовность активизировать работу в нормандском формате, заявили в пресс-службе Кремля.

Как указывается, главы государств рассмотрели «перспективы разрешения внутриукраинского конфликта».

«Выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках нормандского формата», — говорится в заявлении.

В Кремле также отметили, что Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

17 июля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.