Путин и Макрон заявили о готовности к работе в нормандском формате

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Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора выразили готовность активизировать работу в нормандском формате, заявили в пресс-службе Кремля.
Путин и Макрон заявили о готовности к работе в нормандском формате
  • Reuters

Как указывается, главы государств рассмотрели «перспективы разрешения внутриукраинского конфликта».

«Выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках нормандского формата», — говорится в заявлении.

В Кремле также отметили, что Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

17 июля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств. 

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