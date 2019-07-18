В СБУ оценили изменённую карту Украины в венгерской газете
- РИА Новости
Соответствующий пост был опубликован на странице СБУ в Facebook.
Отмечается, что в связи с данной публикацией было открыто производство по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
«Изображение с картой Закарпатской области на фоне венгерского флага содержит признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства», — указывается в сообщении.
По мнению спецслужбы, распространение печатных материалов с указанным изображением является публичным призывом к изменению границ территории Украины.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
В июне в СБУ пообещали отреагировать на ролик о «захвате» Румынией Украины.