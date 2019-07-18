МИД России об отзыве Киевом наблюдателей ПАСЕ: назло маме отморожу уши

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Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин назвал нелепым решение Украины отозвать приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы в Раду после восстановления полномочий российской делегации.
МИД России об отзыве Киевом наблюдателей ПАСЕ: назло маме отморожу уши
  • РИА Новости

«Пусть его (решение Украины. — RT) оценят в самой Парламентской ассамблее, потому что это довольно нелепая реакция — как бы «назло маме отморожу уши», — заявил РИА Новости представитель МИД.

По словам Келина, доклады ОБСЕ свидетельствуют о «грязной» избирательной кампании на Украине с нарушением всех международных рекомендаций.

«Тут колоссальная потеря с точки зрения тех, кто не сможет проголосовать: не смогут проголосовать в России, не смогут голосовать внутренне перемещённые лица, половина Донбасса... миллионы тех, кто не может проголосовать. Ясно, что они голосовали бы не за «Блок Порошенко», — подчеркнул он.

Келин напомнил, что, как правило, в составе международной делегации, которая наблюдает за выборами, приезжают многие члены ПА ОБСЕ, ПАСЕ и НАТО.

«Получается, что выпадает одно звено. Думаю, что это просто обидно для ПАСЕ, что ею пренебрегли», — заметил Келин.

2 июля Украина приняла решение отозвать приглашения для наблюдателей ПАСЕ на выборы в Верховную раду в связи с восстановлением полномочий делегации России в ПАСЕ.

Глава ассамблеи Лилиан Мори Паскье в ответ напомнила, что Украина обязана приглашать ассамблею для наблюдения за выборами.

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