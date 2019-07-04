В МИД Украины оценили реакцию ПАСЕ на отзыв приглашения наблюдателям

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В украинском Министерстве иностранных дел заявили, что Верховная рада не обязана приглашать делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за выборами на Украине.
В МИД Украины оценили реакцию ПАСЕ на отзыв приглашения наблюдателям
  • Reuters

Об этом, как сообщает УНИАН, заявила пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко, комментируя слова главы ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

«В предыдущие годы между Верховной радой Украины и Парламентской ассамблеей Совета Европы существовали дружеские, партнёрские отношения, которые сегодня вряд ли можно так охарактеризовать», — отметила Зеленко.

По её словам, Рада на том этапе инициативно приглашала ПАСЕ наблюдать за выборами.

Как подчеркнули в МИД, ассамблея в процедурных правилах указала на своё право наблюдать за выборами, однако это не означает, что парламент обязан приглашать её. 

Ранее Паскье заявила, что Украина, будучи членом Совета Европы, обязана пригласить ПАСЕ наблюдать за выборами в парламент.

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