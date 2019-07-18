Зеленскому предложили демилитаризовать крейсер «Украина»

Министр обороны Украины Степан Полторак предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после их совместного посещения крейсера «Украина», демилитаризовать это судно.

Полторак заявил, что крейсер в настоящий момент «находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение не пригодны к использованию».

«Задачи, которые возложены на данный крейсер — сопровождение авиаударных группировок на большие расстояния. Задач таких в Украине нет, потому его использование в качестве крейсера считаем нецелесообразным и предлагаем рассмотреть возможность его демилитаризировать», — цитирует УНИАН главу оборонного ведомства.

В октябре 2018 года секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Иван Винник объяснил, почему невозможно достроить ракетный крейсер «Украина».