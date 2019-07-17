Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России

Делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ей Минских соглашений. Об этом заявил бывший украинский президент Пётр Порошенко.

«Мы обратились с просьбой к депутатам ЕП, чтобы в резолюции обязательно присутствовали несколько позиций. Это сохранение санкций против России», — цитирует Интерфакс Порошенко.

По его словам, ещё одна позиция заключается в призыве к исполнению решения Международного трибунала по «освобождению 24 украинских моряков и кораблей».

«Мы подчеркнули, чтобы это квалифицировалось как акт агрессии Российской Федерации против Украины в Керченском проливе и Азовском море», — добавил он.

Кроме того, как отметил Порошенко, украинская сторона просит Европарламент, чтобы Россия опубликовала «перечень политзаключённых, незаконно удерживаемых» в России.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что санкции против России не будут отменены, пока не будут выполнены минские договорённости.

4 июля российский лидер Владимир Путин, комментируя призывы соблюдать Минские соглашения, подчеркнул, что нельзя всё время требовать от России исполнения этих договорённостей в той части, которая от неё вообще никак не зависит.