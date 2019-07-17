На Украине намерены создать Совет по вопросам свободы слова
- РИА Новости
«Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу совета. Он будет собираться регулярно», — цитирует заместителя руководителя офиса президента Украины Кирилла Тимошенко пресс-служба главы государства.
Отмечается, что в совет войдут по одному представителю от центральных СМИ.
«Ожидается, что совет будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры. Также среди приоритетов — защита права журналистов на профессию», — подчёркивается в сообщении.
Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич обвинил президента Украины Владимира Зеленского в уничтожении свободы слова.