Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации. Об этом он написал в своём Facebook.
Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН
  • © Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По его словам, МИД Украины в настоящее время «активно продвигает разные инициативы по утверждению украинского языка и транслитерации».

Он сообщил, что в 2014 году участники Организации за демократию и экономическое сотрудничество — ГУАМ, в которую входят Украина, Грузия, Азербайджан и Молдавия, решили проводить заседания на английском языке, а не на русском. 

«Нас поддержали. Можем, собственно, и ООН наш язык в качестве официального предложить. А что, Украина тоже основатель», — написал он. 

Ранее замгенсека ООН Розмари ДиКарло в ходе заседания СБ ООН призвала Украину обеспечить языковые права граждан.

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