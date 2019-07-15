В ОБСЕ призвали освободить Вышинского на слушании 19 июля

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил надежду на освобождение руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского по итогам слушания по его делу в суде Киева 19 июля.

«Я надеюсь, что предстоящее слушание в суде в Киеве 19 июля приведёт к освобождению журналиста Кирилла Вышинского на Украине. Его затянувшееся досудебное содержание под стражей вызывает серьёзное беспокойство. В этот решающий момент я вновь призываю освободить его», — написал Дезир в своём Twitter.

Ранее Подольский районный суд Киева перенёс заседание по делу Вышинского на 19 июля.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила суд рассмотреть возможность освобождения Вышинского под подписку о невыезде.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за судебным процессом руководителя РИА Новости Украина.

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.