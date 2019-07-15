В ОБСЕ призвали освободить Вышинского на слушании 19 июля

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил надежду на освобождение руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского по итогам слушания по его делу в суде Киева 19 июля.
В ОБСЕ призвали освободить Вышинского на слушании 19 июля
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«Я надеюсь, что предстоящее слушание в суде в Киеве 19 июля приведёт к освобождению журналиста Кирилла Вышинского на Украине. Его затянувшееся досудебное содержание под стражей вызывает серьёзное беспокойство. В этот решающий момент я вновь призываю освободить его», — написал Дезир в своём Twitter.

Ранее Подольский районный суд Киева перенёс заседание по делу Вышинского на 19 июля.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила суд рассмотреть возможность освобождения Вышинского под подписку о невыезде.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за судебным процессом руководителя РИА Новости Украина.

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.

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