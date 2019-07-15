Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до 21 июля

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко выразил уверенность, что украинских моряков, арестованных в России после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года, отпустят до 21 июля.

По словам Порошенко, «на 90% моряки будут освобождены до дня выборов, до 21 июля». Об этом он заявил в эфире ICTV, видеозапись интервью он опубликовал на своей странице в Facebook.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

Как уточнили в пресс-службе президента Украины, освобождение моряков стало ключевым вопросом в ходе переговоров. При этом в Киеве добавили, что речь также шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся в России.

В свою очередь, в Кремле отметили, что разговор лидеров «носил достаточно прагматичный характер» и занял около 20 минут.

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