Захарова призвала Киев обновить представление о европейских ценностях

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» заявила, что Украине следует обновить своё представление о европейских ценностях.
Захарова призвала Киев обновить представление о европейских ценностях
  • © Антон Денисов

Представитель российского МИД посоветовала украинским властям следовать тому курсу, который был выбран гражданами страны.

«Нужно идти действительно той дорогой, которая была намечена Киевом, киевскими общественниками, людьми, гражданским обществом. Это дорога к европейским ценностям», — приводит ТАСС слова Захаровой в эфире телеканала «Россия—1».

Но для этого, по её словам, требуется по-новому оценить понятие европейской цивилизации.

«Нужно обновить в сознании весь пласт правовой, весь пласт того, что составляет понятие европейской цивилизации, изучить его и двигаться вперёд», — отметила дипломат.

Она также подчеркнула, что в отношениях между Москвой и Киевом по-прежнему «есть над чем работать» и пока рано говорить о положительных изменениях.

«Есть большая сфера и деятельности, и ответственности Киева, план действия намечен давно — это минские договорённости... После этого, когда это всё будет реализовано на практике, можно будет приступить к оптимизму», —  заключила Захарова.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что во время первого телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным затронул вопрос о возвращении украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы России в Керченском проливе.

В Кремле отметили, что разговор лидеров «носил достаточно прагматичный характер» и длился около 20 минут.

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