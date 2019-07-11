СК России возбудил дело после гибели женщины при обстреле в ДНР

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту артиллерийского обстрела военнослужащими Украины посёлка на окраине Горловки в Донецкой народной республике, в результате которого погибла пожилая женщина.
СК России возбудил дело после гибели женщины при обстреле в ДНР
  • © СК РФ

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«По данным следствия, 11 июля украинские силовики провели очередной артиллерийский обстрел объектов жилых районов в Горловке. В результате этого погибла 69-летняя мирная жительница, находившаяся в своей квартире... возбуждено уголовное дело... «Применение запрещённых средств и методов ведения войны», — говорится в её заявлении, которое опубликовано на сайте ведомства.

Петренко отметила, что украинские военные систематически нарушают режим прекращения огня и нормы международного гуманитарного права о защите гражданского населения во время войны.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о критическом ухудшении ситуации на линии соприкосновения на юге республики.

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