СК России возбудил дело после гибели женщины при обстреле в ДНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту артиллерийского обстрела военнослужащими Украины посёлка на окраине Горловки в Донецкой народной республике, в результате которого погибла пожилая женщина.

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«По данным следствия, 11 июля украинские силовики провели очередной артиллерийский обстрел объектов жилых районов в Горловке. В результате этого погибла 69-летняя мирная жительница, находившаяся в своей квартире... возбуждено уголовное дело... «Применение запрещённых средств и методов ведения войны», — говорится в её заявлении, которое опубликовано на сайте ведомства.

Петренко отметила, что украинские военные систематически нарушают режим прекращения огня и нормы международного гуманитарного права о защите гражданского населения во время войны.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о критическом ухудшении ситуации на линии соприкосновения на юге республики.