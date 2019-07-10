В ДНР прокомментировали данные об обстреле авто главы Донецкой области
- РИА Новости
«Украинские силовики пытаются переложить свою вину на Народную милицию ДНР, однако наши бойцы не имеют отношения к произошедшему в населённом пункте Гранитное», — сказал он Интерфаксу.
По его словам, у украинской стороны произошла детонация боеприпасов во время разгрузки.
По данным ДНР, взрыв произошёл в результате детонации боеприпасов, которые перевозил КрАЗ. Безсонов назвал это нарушением техники безопасности и халатностью украинского командования.
Ранее в штабе Операции объединённых сил в Донбассе сообщили, что в районе южной окраины Гранитного был поражён грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений ООС. Сообщалось о гибели одного украинского военнослужащего и о ранении ещё одного военного.
«Украинская правда» со ссылкой на источники пишет, что в автоколонне передвигался губернатор Донецкой области Украины Павел Кириленко.