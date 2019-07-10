В ДНР прокомментировали данные об обстреле авто главы Донецкой области

Самопровозглашённая Донецкая народная республика непричастна к подрыву грузовика в селе Гранитное, заявил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Украинские силовики пытаются переложить свою вину на Народную милицию ДНР, однако наши бойцы не имеют отношения к произошедшему в населённом пункте Гранитное», — сказал он Интерфаксу.

По его словам, у украинской стороны произошла детонация боеприпасов во время разгрузки.

По данным ДНР, взрыв произошёл в результате детонации боеприпасов, которые перевозил КрАЗ. Безсонов назвал это нарушением техники безопасности и халатностью украинского командования.

Ранее в штабе Операции объединённых сил в Донбассе сообщили, что в районе южной окраины Гранитного был поражён грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений ООС. Сообщалось о гибели одного украинского военнослужащего и о ранении ещё одного военного.

«Украинская правда» со ссылкой на источники пишет, что в автоколонне передвигался губернатор Донецкой области Украины Павел Кириленко.