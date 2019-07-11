В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина с Зеленским

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Анна Лушникова
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT состоявшийся по инициативе украинской стороны телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина с Зеленским
  • РИА Новости

«Не может не радовать тот факт, что Зеленский вспомнил о присутствии России в нормандском формате. И, хотя этот разговор был, по сути, возможно, лишь протокольным мероприятием, сам факт общения двух президентов — уже проблеск света среди мрачных туч украино-российских отношений», — сказал депутат.

По его словам, не исключено, что этот звонок состоялся по подсказке лидеров Евросоюза, «которым надоело разбираться с украинскими проблемами».

«Но я не стал бы из-за одного телефонного звонка поднимать Зеленского на пьедестал почёта. Пока что мы не видим от украинского лидера выполнения его предвыборных обещаний, в первую очередь касающихся переговоров с Россией», — считает Бальбек.

Ранее Путин провёл телефонные переговоры с Зеленским. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в ходе переговоров была достигнута договорённость о продолжении работы по указанным направлениям на уровне экспертов.

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