Косачёв прокомментировал телефонный разговор Путина с Зеленским

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Анна Лушникова
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT состоявшийся по инициативе украинской стороны телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Косачёв прокомментировал телефонный разговор Путина с Зеленским
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Безусловно, новость хорошая, поскольку инициатива проявлена украинской стороной. Тем самым Украина продемонстрировала свою готовность к возобновлению диалога. Я предполагаю, что разговор был непростым. Содержание комментировать пока преждевременно, слишком мало информации. Но факт переговоров можно приветствовать, диалог всегда лучше его отсутствия», — считает Косачёв.

По его словам, остаётся надеяться на то, что будет реализована договорённость о продолжении работы экспертов по тем вопросам, которые затрагивались в рамках разговора.

«Это ситуация на юго-востоке Украины, судьба задержанных людей. Всё это темы, которые будут содействовать решению более крупных вопросов наших двусторонних отношений и внутренних проблем Украины», — сказал сенатор.

Ранее Путин провёл телефонные переговоры с Зеленским. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в ходе переговоров была достигнута договорённость о продолжении работы по указанным направлениям на уровне экспертов.

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