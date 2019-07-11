В Чернобыле задержали «сталкеров» из России и Британии

В чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Киевской области.

Отмечается, что британцев задержали в городе Припять, россиянина — в районе села Терехи.

«Все нарушители незаконно проникли в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма. Там «сталкеры» находились около суток», — сообщили в ведомстве.

В отношении задержанных были составлены административные протоколы.

10 июля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ, который станет началом превращения чернобыльской зоны отчуждения «в одну из точек роста для новой Украины».

Первый вице-президент АТОР Владимир Канторович в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал планы Украины создать «зелёный коридор» для туристов в Чернобыле.